Dolores Somoza Cespón

Falleció el día 3 de diciembre de 2025, a los 73 años de edad.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Funeral: jueves día 4 de diciembre a las cinco de la tarde en la iglesia parroquial de Santa María de Isorna. Entierro: cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE RIANXO, sala nº 1.

Lugar Vacariza (Isorna), 4 de diciembre de 2025 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín