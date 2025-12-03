María Concepción Filgueira Chouza

(Concha)

Falleció ayer martes día 2 de diciembre de 2025, a los 70 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia a la misa que se celebrará HOY MIÉRCOLES, a las DOCE DE LA MAÑANA en la CAPILLA DEL TANATORIO SANTA EULALIA BOIRO, y a continuación traslado de sus restos mortales para su incineración en la intimidad familiar en el CREMATORIO M. SÁNCHEZ DE RIANXO, favores por los cuales les anticipan gracias. Horario velación de nueve y media de la mañana a once de la noche. CAPILLA ARDIENTE: TANATORIO SANTA EULALIA BOIRO, SALA Nº 2.

Boiro, 3 de diciembre de 2025 Pompas Fúnebres Europeas