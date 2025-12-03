Manuel Nogueira Nogueira
Faleceu o día 2 de decembro de 2025.
l D.E.P. l
A súa familia. PREGA unha oración. Funeral: O mércores, día 3, ás doce menos cuarto da mañá na igrexa parroquial de San Martiño de Noia. Enterro: Cemiterio parroquial de San Pedro de Tállara; favores polos que lle dan as grazas. Na nosa web www.pompasfunebresnoroeste.es teñen a posibilidade de enviar o seu pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE NOIA, sala nº 4.
Noia, 3 de decembro de 2025 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín