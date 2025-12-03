Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Manuel Nogueira Nogueira

Faleceu o día 2 de decembro de 2025.

 l D.E.P. l

A súa familia. PREGA unha oración. Funeral: O mércores, día 3, ás doce menos cuarto da mañá na igrexa parroquial de San Martiño de Noia. Enterro: Cemiterio parroquial de San Pedro de Tállara; favores polos que lle dan as grazas. Na nosa web www.pompasfunebresnoroeste.es teñen a posibilidade de enviar o seu pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE NOIA, sala nº 4.

Noia, 3 de decembro de 2025 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín