Carmen Vilariño Beiro

Falleció el día 2 de diciembre de 2025, a los 78 años de edad.

 l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Funeral: El miércoles, día 3 de diciembre, a la una y cuarto del mediodía en la iglesia parroquial de San Martín de Noia. Entierro: Cementerio municipal de O Paramo; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE NOIA, sala nº 3.

Noia, 3 de diciembre de 2025 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín