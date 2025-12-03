Carmen Vilariño Beiro

Falleció el día 2 de diciembre de 2025, a los 78 años de edad.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Funeral: El miércoles, día 3 de diciembre, a la una y cuarto del mediodía en la iglesia parroquial de San Martín de Noia. Entierro: Cementerio municipal de O Paramo; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE NOIA, sala nº 3.

