María Costa García

Falleció el día de ayer, a los 92 años de edad, confortada con los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. Funeral de cuerpo presente: Iglesia parroquial de San Cristóbal das Viñas, hoy, a las cinco de la tarde. A continuación, recibirá cristiana sepultura en el cementerio de dicha parroquia, favores por los que anticipan las más expresivas gracias. Hora de salida para el entierro: Hoy, a las cinco menos cuarto de la tarde. Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña, sala nº4.

A Coruña, 1 de diciembre de 2025 Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es