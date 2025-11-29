Mi cuenta

Ramón Cardoso Balado

Falleció anteayer jueves, día 27 de noviembre de 2025, a los 78 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su esposa, Mª Lourdes Lorenzo González; hijas, Cristina y Sonia (†); hijo político, Ricardo; nieto, Lucca; hermanas, Lola y Maruja; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.

RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, que se celebrará HOY SÁBADO, con salida del TANATORIO SANTA EULALIA BOIRO a las SEIS MENOS CUARTO DE LA TARDE, hasta la iglesia parroquial de SAN VICENTE DE CESPÓN, en donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y posteriormente se procederá a la inhumación de sus restos mortales al CEMENTERIO PARROQUIAL; favores por los cuales les anticipan gracias. CAPILLA ARDIENTE: TANATORIO SANTA EULALIA BOIRO, SALA Nº 1. Nota: Horario velación de nueve y media de la mañana a once de la noche.

Nine (Cespón), 29 de noviembre de 2025 Tlfs. 981.848.322 / 629.854.335 - Pompas Fúnebres Europeas