Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Antonio del Río Calo

(Antón)

Falleció el 27 de noviembre de 2025, a los 85 años de edad.

 l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración. Funeral: Hoy sábado, día 29, a la una de la tarde en la iglesia parroquial de San Vicente de Noal. Entierro: Cementerio Municipal de Porto do Son; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE PORTO DO SON, sala nº 3.

Porto do Son, 29 de noviembre de 2025 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín