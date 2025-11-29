Antonio del Río Calo
(Antón)
Falleció el 27 de noviembre de 2025, a los 85 años de edad.
l D.E.P. l
Su familia. Ruega una oración. Funeral: Hoy sábado, día 29, a la una de la tarde en la iglesia parroquial de San Vicente de Noal. Entierro: Cementerio Municipal de Porto do Son; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE PORTO DO SON, sala nº 3.
Porto do Son, 29 de noviembre de 2025 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín