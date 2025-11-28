Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

María Rosa Sanisidro Alonso

(Vecina de Boiro de Arriba)

Falleció el día 27 de noviembre de 2025, a los 77 años de edad. 

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración. Funeral: Hoy viernes, día 28 de noviembre a las cinco de la tarde en la iglesia parroquial de Santa Eulalia de Boiro. Entierro: Cementerio Municipal; favores por los que les anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE BOIRO, sala nº 3.

Boiro, 28 de noviembre de 2025 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín