Mari Carmen Mariño Maceiras
Falleció el día 26 de noviembre de 2025, a los 93 años de edad.
D.E.P.
Su familia. RUEGA una oración. Funeral: El jueves día 27 a las cinco de la tarde en la iglesia parroquial de Santa A Antiga do Caramiñal. Incineración: A continuación en el Tanatorio Crematorio do Barbanza - Xarás; favores por los que les anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. CASA MORTUORIA: TANATORIO DE POBRA DO CARAMIÑAL, SALA Nº 5.
R/ Leiras Pulpeiro (Pobra), 27 de noviembre de 2025 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín