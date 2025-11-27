Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Mari Carmen Mariño Maceiras

Falleció el día 26 de noviembre de 2025, a los 93 años de edad. 

D.E.P.

Su familia. RUEGA una oración. Funeral: El jueves día 27 a las cinco de la tarde en la iglesia parroquial de Santa A Antiga do Caramiñal. Incineración: A continuación en el Tanatorio Crematorio do Barbanza - Xarás; favores por los que les anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. CASA MORTUORIA: TANATORIO DE POBRA DO CARAMIÑAL, SALA Nº 5.

R/ Leiras Pulpeiro (Pobra), 27 de noviembre de 2025 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín