Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

José Ramón Castillo Laíño

(Castillo) 

Falleció el martes día 25 de noviembre de 2025 a los 81 años de edad confortado con los Santos Sacramentos 

D.E.P.

Su esposa, Asunción Muñiz Otero; hijos, José Manuel, Javier y Raquel Castillo Muñiz; hijos políticos, Silvia Guillén Fortes y José Manuel Naveiro Bueno; nieta, Ava Castillo Naveiro; madre política, Mercedes Otero (Viuda de D. Manuel Muñiz Teijeiro); hermanos, Carmen (†) y José Luis Villanustre Castillo; Carmen (†), Élida, Maruja y Che (†); hermanos políticos, Ricardo, Maruja; Peregrina, Sara, Vicente, José y Alfonso; sobrinos primos y demás familia. RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, que se celebrará HOY JUEVES, con salida del TANATORIO M. SÁNCHEZ de RIANXO a las CINCO MENOS CUARTO DE LA TARDE, hasta la iglesia parroquial de SANTA MARÍA DE ASADOS, en donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y posteriormente se procederá a la inhumación de sus restos mortales en el CEMENTERIO PARROQUIAL, favores por los cuales les anticipan gracias. CAPILLA ARDIENTE: TANATORIO M. SÁNCHEZ DE RIANXO, SALA 3. Horario velación de 9:30 a 23:00 horas.

Atalaya (Asados), 27 de noviembre de 2025 Pompas Fúnebres Europeas