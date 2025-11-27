José Ramón Castillo Laíño

(Castillo)

Falleció el martes día 25 de noviembre de 2025 a los 81 años de edad confortado con los Santos Sacramentos

D.E.P.

Su esposa, Asunción Muñiz Otero; hijos, José Manuel, Javier y Raquel Castillo Muñiz; hijos políticos, Silvia Guillén Fortes y José Manuel Naveiro Bueno; nieta, Ava Castillo Naveiro; madre política, Mercedes Otero (Viuda de D. Manuel Muñiz Teijeiro); hermanos, Carmen (†) y José Luis Villanustre Castillo; Carmen (†), Élida, Maruja y Che (†); hermanos políticos, Ricardo, Maruja; Peregrina, Sara, Vicente, José y Alfonso; sobrinos primos y demás familia. RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, que se celebrará HOY JUEVES, con salida del TANATORIO M. SÁNCHEZ de RIANXO a las CINCO MENOS CUARTO DE LA TARDE, hasta la iglesia parroquial de SANTA MARÍA DE ASADOS, en donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y posteriormente se procederá a la inhumación de sus restos mortales en el CEMENTERIO PARROQUIAL, favores por los cuales les anticipan gracias. CAPILLA ARDIENTE: TANATORIO M. SÁNCHEZ DE RIANXO, SALA 3. Horario velación de 9:30 a 23:00 horas.

Atalaya (Asados), 27 de noviembre de 2025 Pompas Fúnebres Europeas