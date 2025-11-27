Javier Castiñeira Villaseca

(Maestro jubilado)

Falleció el 26 de noviembre de 2025, después de recibir los SS.SS. y Bendición Apostólica.

l D.E.P. l

Su esposa: Margarita Alvariño Veiga; hijos: José Manuel, Margarita y Ana María Castiñeira Alvariño; hijos políticos: Roberto e Isaac; nietos: Mateo y Caetana. Hermanos: Carmen (†), Ana María, Paz, Pepa, Pepe (†) y Mariano (†); primo: Rafa Villaseca; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.

RUEGAN una oración por su alma. Salida del tanatorio para su incineración: Jueves, día 27 a las diez y media de la mañana. La incineración se realizará en la intimidad familiar en el Crematorio Terras de Pontevedra San Marcos. Funeral: Jueves día 27 a las cinco y media de la tarde. Iglesia: Real Basílica de Santa María la Mayor. Tanatorio Pontevedra, sala nº 3. Se oficiará un funeral por su eterno descanso el próximo viernes día 28 a las siete de la tarde en la iglesia parroquial de A Nosa Señora da Xunqueira de Vilagarcía.

Pontevedra, 27 de noviembre de 2025 San Marcos Servicios Funerarios