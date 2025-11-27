Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Fancisco Calo Santiago

(Viúvo de Dona Dolores López Fernández)

Finou onte mércores día 26 de novembro de 2025, aos 84 anos de idade, confortado cos Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Os seus fillos, Ángeles e Francisco Calo López; fillos políticos, Manuel Resúa e Paula González; netos, Anxo e Samuel Resúa Calo; Adrián, Marina e Álvaro Calo González; irmáns, Josefa (†), Valentín (†), José Mª (†), Manuel (†), Juan (†) e Carmen Calo Santiago; irmáns políticos, sobriños, curmáns e demáis familia.

PREGAN unha oración polo eterno descanso da súa alma e a asistencia á condución do cadáver que se celebrará hoxe XOVES, con saída do TANATORIO SANTA EULALIA DE BOIRO ás CINCO MENOS CUARTO DA TARDE, ata a igrexa parroquial de SANTA EULALIA DE BOIRO onde se celebrará o funeral de corpo presente e a continuación traslado dos seus restos mortais o cemiterio municipal de Vista Alegre, favores polos cales lles anticipan grazas. CAPELA ARDENTE: TANATORIO SANTA EULALIA BOIRO, SALA Nº 2. O horario de velación no tanatorio é de 9.30 da mañá a 23.00 da noite.

Boiro, 27 de novembro de 2025 Pompas Fúnebres Europeas