Fancisco Calo Santiago
(Viúvo de Dona Dolores López Fernández)
Finou onte mércores día 26 de novembro de 2025, aos 84 anos de idade, confortado cos Santos Sacramentos
l D.E.P. l
Os seus fillos, Ángeles e Francisco Calo López; fillos políticos, Manuel Resúa e Paula González; netos, Anxo e Samuel Resúa Calo; Adrián, Marina e Álvaro Calo González; irmáns, Josefa (†), Valentín (†), José Mª (†), Manuel (†), Juan (†) e Carmen Calo Santiago; irmáns políticos, sobriños, curmáns e demáis familia.
PREGAN unha oración polo eterno descanso da súa alma e a asistencia á condución do cadáver que se celebrará hoxe XOVES, con saída do TANATORIO SANTA EULALIA DE BOIRO ás CINCO MENOS CUARTO DA TARDE, ata a igrexa parroquial de SANTA EULALIA DE BOIRO onde se celebrará o funeral de corpo presente e a continuación traslado dos seus restos mortais o cemiterio municipal de Vista Alegre, favores polos cales lles anticipan grazas. CAPELA ARDENTE: TANATORIO SANTA EULALIA BOIRO, SALA Nº 2. O horario de velación no tanatorio é de 9.30 da mañá a 23.00 da noite.
Boiro, 27 de novembro de 2025 Pompas Fúnebres Europeas