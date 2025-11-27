Estrella Franco Franco
Falleció el día 26 de noviembre de 2025, a los 73 años de edad.
D.E.P.
Su familia. Ruega una oración. Funeral: Hoy jueves, día 27, a las cuatro de la tarde en la iglesia parroquial de Santa María de Corrubedo. Entierro: Cementerio parroquial; favores por los que les anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. CASA MORTUORIA TANATORIO CREMATORIO DO BARBANZA - XARÁS, SALA Nº 4.
R/ Iglesia (Corrubedo), 27 de noviembre de 2025 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín