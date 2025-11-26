Agustín Carou Rodríguez
Finou onte martes, día 25 de novembro de 2025, aos 77 anos de idade confortado cos Santos Sacramentos.
D.E.P.
A súa muller, Josefa Somoza Martínez; fillos; Rosa María, Agustín, Mónica e Manuel Carou Somoza; netos, Rubén, Lorena e Nícole; irmáns, Carmen, Pepe, Raúl, Martín, Miro, Tino, Gelines e Julia; irmáns políticos; sobriños, curmáns e demais familia. Rogan unha oración polo eterno descanso da súa alma e a asistencia á velación do cadáver que se celebrará ata HOXE MÉRCORES, no CREMATORIO M. SÁNCHEZ de RIANXO onde se celebrará unha misa de corpo presente as SEIS E MEDIA DA TARDE e a continuación incineración dos seus restos mortais na intimidade familiar; favores polos cales lles anticipan grazas. CAPELA ARDENTE: CREMATORIO M. SÁNCHEZ DE RIANXO, SALA Nº 1. Nota: O horario de velación no tanatorio é dende as 9:30 da mañá as 22:00 da noite
Carballeira (Rianxo), 26 de novembro de 2025 Tlfs. 981.862.089 / 629.854.335 - Pompas Fúnebres Europeas