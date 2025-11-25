Ventura González González
Falecida o día 23 de novembro de 2025, aos 78 anos de idade
l D.E.P. l
QUERE expresar o seu máis sincero agradecemento a todas aquelas persoas que os acompañaron nos actos de sepelio e funeral, así como a quen, dun ou outro xeito, lles fixeron chegar as súas condolencias. Na nosa web www.pompasfunebresnoroeste.es teñen a posibilidade de enviar o pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO CREMATORIO DO BARBANZA - XARÁS, sala nº 6.
Rúa da Cruz (Aguiño), 25 de novembro de 2025 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín