Diario de Arousa

Ventura González González

Falecida o día 23 de novembro de 2025, aos 78 anos de idade

l D.E.P. l

QUERE expresar o seu máis sincero agradecemento a todas aquelas persoas que os acompañaron nos actos de sepelio e funeral, así como a quen, dun ou outro xeito, lles fixeron chegar as súas condolencias. Na nosa web www.pompasfunebresnoroeste.es teñen a posibilidade de enviar o pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO CREMATORIO DO BARBANZA - XARÁS, sala nº 6.

Rúa da Cruz (Aguiño), 25 de novembro de 2025 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín