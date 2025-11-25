Mi cuenta

Mehrzad Ashkanian

Falleció el 23 de noviembre de 2025, a los 70 años de edad.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración e informa que sus restos mortales, serán incinerados en el Tanatorio Crematorio do Barbanza - Xarás en la intimidad familiar. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE POBRA DO CARAMIÑAL, sala nº 4 (Calle Venecia, 50 - Pobra do Caramiñal).

Pobra do Caramiñal, 25 de noviembre de 2025 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín