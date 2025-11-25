Mi cuenta

Diario de Arousa

José Abanqueiro Piñeiro

(José O Papudo)

Falleció el lunes día 24 de noviembre de 2025, a los 91 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su esposa, Teresa Yáñez Muñiz; hijos, Mª Teresa y Eugenio Luis Abanqueiro Yáñez; hijos políticos, Eduardo Lojo y Eva León; nietas, Mª Sandra, Zoraida, Nerea y Uxía; nietos políticos, Gustavo, Juan Carlos, Martín y José; bisnietos, Xoel, Mencía, Izan y Leire; hermana, Rosa Abanqueiro Piñeiro; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.

RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, que se celebrará HOY MARTES, con salida del TANATORIO SANTA EULALIA BOIRO a las CINCO MENOS CUARTO DE LA TARDE, hasta la iglesia parroquial de SAN VICENTE DE CESPÓN, en donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y posteriormente se procederá a la inhumación de sus restos mortales al CEMENTERIO PARROQUIAL, favores por los cuales les anticipan gracias.

Capilla ardiente: Tanatorio Santa Eulalia Boiro, sala nº 2.

Agueiros (Cespón), 25 de noviembre de 2025 Pompas Fúnebres Europeas