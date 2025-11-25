Carmen Blanco Piñeiro

Falleció el día 24 de noviembre de 2025, a los 88 años de edad.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Funeral: el martes día 25 de noviembre a las doce de la mañana en la iglesia parroquial de San Juan de Camboño. Entierro: Cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE NOIA, sala nº 1.

Camboño, 25 de noviembre de 2025 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín