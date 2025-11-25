Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Carmen Blanco Piñeiro

Falleció el día 24 de noviembre de 2025, a los 88 años de edad.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Funeral: el martes día 25 de noviembre a las doce de la mañana en la iglesia parroquial de San Juan de Camboño. Entierro: Cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE NOIA, sala nº 1.

Camboño, 25 de noviembre de 2025 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín