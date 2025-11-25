Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Antonio Mareque Calo

(O Mareque)

(O Mareque) Falleció el día 23 de noviembre de 2025, a los 57 años de edad.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Funeral: el martes día 25 de noviembre a las cinco de la tarde en la iglesia parroquial de Santa María de Nebra. Entierro: Cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE NOIA, sala 4.

Rúa Ángel Senra (Noia), 25 de noviembre de 2025 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín