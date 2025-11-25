Antonio Mareque Calo
(O Mareque)
(O Mareque) Falleció el día 23 de noviembre de 2025, a los 57 años de edad.
l D.E.P. l
Su familia. RUEGA una oración. Funeral: el martes día 25 de noviembre a las cinco de la tarde en la iglesia parroquial de Santa María de Nebra. Entierro: Cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE NOIA, sala 4.
Rúa Ángel Senra (Noia), 25 de noviembre de 2025 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín