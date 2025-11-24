Mi cuenta

Victorina París Uhía

(Victorina de Carcamán - Viuda de Jesús Lestón Seoane)

 Finou o día 23 de novembro de 2025, ós 81 anos de idade 

l D.E.P. l

Su familia. agradece o voso acompañamento. Condución, luns día 24 de novembro. Funeral de corpo presente as catro e media na igrexa parroquial de San Xoán de Serres e sepelio deseguido no cemiterio veciñal das Mimosas. Tanatorio de Muros, Polígono de Ventín. Velador nº2. Tanatorios Pombo Vázquez - Teléfono. 24 horas. 981 746 030.

Serres - Muros, 24 de noviembre de 2025 Tanatorios Pombo Vázquez