Victorina París Uhía
(Victorina de Carcamán - Viuda de Jesús Lestón Seoane)
Finou o día 23 de novembro de 2025, ós 81 anos de idade
l D.E.P. l
Su familia. agradece o voso acompañamento. Condución, luns día 24 de novembro. Funeral de corpo presente as catro e media na igrexa parroquial de San Xoán de Serres e sepelio deseguido no cemiterio veciñal das Mimosas. Tanatorio de Muros, Polígono de Ventín. Velador nº2. Tanatorios Pombo Vázquez - Teléfono. 24 horas. 981 746 030.
Serres - Muros, 24 de noviembre de 2025 Tanatorios Pombo Vázquez