Inocencio Costas Ces

(Inocencio do Montiño - Viudo de Doña Carmen Iglesias Carreño) 

Falleció el domingo día 23 de noviembre de 2025 a los 90 años de edad confortado con los Santos Sacramentos

 l D.E.P. l

Sus hijas, Mª Dolores y Mª Teresa Costas Iglesias; hijos políticos, Ángel (Lucho) González y Baltasar Alcalde; nietos, Mª de los Ángeles, Raquel (†), Loly y Nati González Costas; Baltasar y David Alcalde Costas; nietos políticos, bisnietos, hermanos, Manuel (†), Miguel (†), José, Enrique (†), Valente (†) Costas Ces; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.

RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, que se celebrará HOY LUNES, con salida del TANATORIO M. SÁNCHEZ de RIANXO a las CINCO MENOS CUARTO DE LA TARDE, hasta la iglesia parroquial de SANTA EULALIA DE ARAÑO, en donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y posteriormente en el CEMENTERIO PARROQUIAL, favores por los cuales les anticipan gracias. Se procederá a la inhumación de sus restos mortales. CAPILLA ARDIENTE: TANATORIO M. SÁNCHEZ DE RIANXO, SALA Nº3. Salida de un autocar a las tres y media de la tarde de Campelo pasando por Vilar, Cerqueiras, Pastoriza, Ourille, Casa Pachín, Campo de Pazos, Ponte de Té, Araño, Buhía, Burés, Asados a tanatorio, iglesia y regreso. Horario velación de nueve y media de la mañana a once de la noche

Traba - Araño, 24 de noviembre de 2025 Pompas Fúnebres Europeas