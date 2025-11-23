Mi cuenta

Diario de Arousa

Mª Esther García Vieites

(A Marola) 

Falleció el día 22 de noviembre de 2025 a los 82 años de edad 

D.E.P.

Su familia. Ruega una oración. Misa: el domingo día 23 de noviembre a las cuatro menos cuarto de la tarde en la Iglesia Parroquial de Santa Cristina de Barro. Entierro: cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE NOIA, sala nº4.

Noia, 23 de noviembre de 2025 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín