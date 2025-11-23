Mª del Carmen Lojo Sánchez
Fallecida el día 22 de noviembre de 2025 a los 87 años de edad
l D.E.P. l
Su familia. QUIERE expresar su más sincero agradecimiento a todas aquellas personas que los acompañaron en los actos de sepelio, así como a quienes de una u otra forma les han transmitido sus condolencias. Casa mortuoria: Tanatorio de Boiro, sala 3. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online.
Pesqueira - Cabo de Cruz, 23 de noviembre de 2025 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín