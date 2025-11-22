Mi cuenta

Sabela Abraldes Ayaso

Falleció el día 20 de noviembre de 2025, a los 22 años de edad 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Funeral: El sábado día 22 a las cuatro y media de la tarde en la iglesia parroquial de O Bo Pastor de Castiñeiras. Entierro: Cementerio parroquial; favores por los que les anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. CASA MORTUORIA TANATORIO CREMATORIO DO BARBANZA - XARAS, SALA nº 3.

Castiñeiras, 22 de noviembre de 2025 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín