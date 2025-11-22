Primer aniversario de Tirsa Rodríguez Cruz

(Viuda de Don José Martínez Servín)

Falleció el día 22 de noviembre de 2024, a los 92 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Sus hijos, José Benigno (†), Silvia, Yudi Imelda (†) y Esteban (†) Martínez Rodríguez; hijos políticos, nietos, nietos políticos, bisnietos, tataranieta, hermana, hermanos políticos, sobrinos y demás familia.

RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia al FUNERAL DE PRIMER ANIVERSARIO que se celebrará el SÁBADO día 22 de NOVIEMBRE, a las CUATRO DE LA TARDE, en la iglesia parroquial de SANTA EULALIA DE BOIRO, favores por los cuales les anticipan gracias.

Avda. Constitución (Boiro), 22 de noviembre de 2025 Pompas Fúnebres Europeas