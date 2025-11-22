Primer aniversario de María Bibiana Casais Saborido

(Maruja de Sara)

Falleció el día 21 de noviembre de 2024, a los 92 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su esposo, José Mariño Hermo; hija, Mª del Pilar Mariño Casais; hermanos, Josefa, José y Manuel Casais Saborido; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.

RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia al FUNERAL DE PRIMER ANIVERSARIO que se celebrará el SÁBADO día 22 de NOVIEMBRE, a las CINCO DE LA TARDE, en la iglesia parroquial de SAN CRISTÓBAL DE ABANQUEIRO, favores por los cuales les anticipan gracias.

Graso (Abanqueiro), 22 de noviembre de 2025 Pompas Fúnebres Europeas