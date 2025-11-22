Primer aniversario de Estrella Tubío Romero
(Viuda de Manuel González Davila - Manolo das Taras)
Falleció el día 20 de noviembre de 2024, a los 82 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos
l D.E.P. l
Su hijo, Manuel González Tubío; hija política, Mª Mercedes Rueda Fernández; nieto, Manuel González Rueda; hermana política, sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia al FUNERAL de PRIMER ANIVERSARIO que se celebrará el SÁBADO día 22 de NOVIEMBRE, a las CINCO DE LA TARDE, en la iglesia parroquial de SAN ISIDORO DE POSTMARCOS, favores por los cuales les anticipan gracias.
As Taras (San Isidro), 22 de noviembre de 2025 Pompas Fúnebres Europeas