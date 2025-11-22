María Eva Fernández Queiruga
Falleció el 21 de noviembre de 2025, a los 59 años de edad
l D.E.P. l
Su familia. RUEGA una oración. Incineración: El sábado día 22 a las nueve de la mañana en el Tanatorio Crematorio do Barbanza, Xarás. Misa: Sábado día 22 de noviembre a las cinco de la tarde en la iglesia parroquial de Santa Mariña de Xuño, favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO CREMATORIO DO BARBANZA - XARÁS, sala nº 2.
Ribeira, 22 de noviembre de 2025 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín