A familia de Marcelino Rodríguez Rial

Que faleceu o día 20 de novembro de 2025, a os 80 anos de idade 

l D.E.P. l

QUERE expresar o seu máis sincero agradecemento a todas aquelas persoas que os acompañaron nos actos de sepelio e funeral, así como a quen, dun ou outro xeito, lles fixeron chegar as súas condolencias. Na nosa web www.pompasfunebresnoroeste.es teñen a posibilidade de enviar o pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE RIANXO, sala nº 1.

Rianxo, 22 de novembro de 2025 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín