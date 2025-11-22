A familia de Genaro Lestón Baña
Faleceu o día 20 de novembro de 2025, aos 77 anos de idade
l D.E.P. l
QUERE expresar o seu máis sincero agradecemento a todas aquelas persoas que os acompañaron nos actos de sepelio e funeral, así como a quen, dun ou outro xeito, lles fixeron chegar as súas condolencias. Na nosa web www.pompasfunebresnoroeste.es teñen a posibilidade de enviar o pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE OUTES, sala nº 2.
Lugar Carballa (Outes), 22 de novembro de 2025 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín