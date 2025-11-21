Rosa Reboredo Villar

(Viuda de Don José Otero Souto)

Falleció el miércoles, día 19 de noviembre de 2025, a los 91 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su hijo, José Otero Reboredo; hija política, Mercedes Rodríguez Túñez; nietos, Damián y Noelia Otero Rodríguez; nieta política, Sara Andrade; hermanos, Elisa (†), Jesús (†) y José (†) Reboredo Villar; hermanos políticos, Ernesto (†), Matilde (†) y Esther Vázquez: Manuel (†), Dolores (†) y Ángela (†) Otero Souto; Josefa Vigo, Manuel (†) y Francisco (†); sobrinos, primos y demás familia.

RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, que se celebrará HOY VIERNES, con salida del TANATORIO IRIA-FLAVIA de PADRÓN a las DOCE DE LA MAÑANA, hasta la iglesia parroquial de SANTIAGO DE PADRÓN, en donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y posteriormente se procederá a la inhumación de sus restos mortales en el CEMENTERIO MUNICIPAL DE SANTIAGUIÑO DO MONTE; favores por los cuales les anticipan gracias.

CAPILLA ARDIENTE: TANATORIO IRIA-FLAVIA (PADRÓN), SALA Nº 1. Nota: Horario velación de 9:30 a 22:00 hrs.

Estramundi de Arriba (Padrón), 21 de noviembre de 2025 Tlfs. 986.502.292 / 629.854.335 - Pompas Fúnebres Europeas