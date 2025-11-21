María Brión Pego

Falleció el 20 de noviembre de 2025, a los 59 años de edad.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Incineración: viernes día 21 en el Tanatorio Crematorio do Barbanza - Xarás. Misa: Domingo día 23 de noviembre a las once de la mañana en la iglesia parroquial de San Pedro de Muro, favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO CREMATORIO DO BARBANZA - XARÁS, sala nº 4.

Carballosa (San Pedro de Muro), 21 de noviembre de 2025 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín