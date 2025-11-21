José Antonio Castaño Roo

Falleció el 20 de noviembre de 2025, a los 81 años de edad.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración. Funeral: Hoy viernes, día 21 de noviembre, a las doce de la mañana en la iglesia parroquial de San Martín de Fruime. Entierro: cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE LOUSAME, sala nº 2.

Vilas (Fruime), 21 de noviembre de 2025 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín