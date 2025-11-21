Jesús Franco Gómez

Falleció en A Coruña el día 19 de noviembre de 2025, a los 81 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia y amigos.

RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia a la MISA FUNERAL de cenizas que se celebrará HOY VIERNES, DÍA 21 DE NOVIEMBRE, a las CUATRO DE LA TARDE, en la iglesia parroquial de SANTA MARÍA DE ISORNA, favores por los cuales les anticipan gracias.

Sestelo (Isorna), 21 de noviembre de 2025 Tlfs. 986.502.292 / 629.854335 - Pompas Fúnebres Europeas