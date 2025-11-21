Mi cuenta

Esperanza Piferrer Santos

Falleció el 20 de noviembre de 2025, a los 92 años de edad.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración. Funeral: Hoy viernes, día 21 de noviembre, a las cinco menos cuarto en la iglesia parroquial de San Pedro de Palmeira. Entierro: Cementerio Municipal de Palmeira; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO CREMATORIO DO BARBANZA - XARÁS, sala nº 6.

Bouciña (Palmeira), 21 de noviembre de 2025 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín