Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Ignacio Gabino Romero Villaverde

(Gabino)

Falleció ayer miércoles, día 19 de noviembre de 2025, a los 63 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Ahora que has emprendido el vuelo hacía otro lugar, serás el viento que nos empuje, la brisa que nos acaricie, la luz que nos ilumine y la estrella que nos guie. Llenarás nuestras mentes y ocuparás el corazón de la gente que te aprecia y quiere de verdad, en especial el de tus hijos Lorena e Iago. Y el mío, tu compañera durante la mitad de mi vida. Te queremos, Flor Mariño”

Su familia. Ruega una oración por su alma y su asistencia a la conducción del cadáver que tendrá lugar HOY JUEVES, con salida del Tanatorio Arosa a las ONCE DE LA MAÑANA, hasta la iglesia parroquial del DIVINO SALVADOR DE SOBRADELO, en dónde se celebrará el funeral de cuerpo presente y seguidamente traslado de sus restos mortales al crematorio para su incineración en la intimidad familiar, favores por los cuales les anticipan gracias. Sala velatoria: Tanatorio Arosa, sala nº 3.

Sobradelo, 20 de noviembre de 2025 Tlfs. 986.502.292 / 629.854.335 - Pompas Fúnebres Europeas