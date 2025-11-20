Ignacio Gabino Romero Villaverde

(Gabino)

Falleció ayer miércoles, día 19 de noviembre de 2025, a los 63 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Ahora que has emprendido el vuelo hacía otro lugar, serás el viento que nos empuje, la brisa que nos acaricie, la luz que nos ilumine y la estrella que nos guie. Llenarás nuestras mentes y ocuparás el corazón de la gente que te aprecia y quiere de verdad, en especial el de tus hijos Lorena e Iago. Y el mío, tu compañera durante la mitad de mi vida. Te queremos, Flor Mariño”

Su familia. Ruega una oración por su alma y su asistencia a la conducción del cadáver que tendrá lugar HOY JUEVES, con salida del Tanatorio Arosa a las ONCE DE LA MAÑANA, hasta la iglesia parroquial del DIVINO SALVADOR DE SOBRADELO, en dónde se celebrará el funeral de cuerpo presente y seguidamente traslado de sus restos mortales al crematorio para su incineración en la intimidad familiar, favores por los cuales les anticipan gracias. Sala velatoria: Tanatorio Arosa, sala nº 3.

Sobradelo, 20 de noviembre de 2025 Tlfs. 986.502.292 / 629.854.335 - Pompas Fúnebres Europeas