Francisco Pérez Pérez

(Francisco de Bandaorrio)

Falleció el 19 de noviembre de 2025, a los 80 años de edad.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración. Funeral: Hoy jueves, día 20 de noviembre, a las cuatro y cuarto de la tarde en la iglesia parroquial de Santa María de Olveira. Entierro: Cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO CREMATORIO DO BARBANZA - XARÁS, sala nº 6.

Bretal (Olveira), 20 de noviembre de 2025 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín