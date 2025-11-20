Mi cuenta

Encarnación García Sampedro

(Choncha)

Falleció el 18 de noviembre de 2025, a los 94 años de edad. l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración. Entierro: Hoy jueves, día 20 de noviembre, a las once y media de la mañana en el Cementerio Municipal de Ribeira. Funeral: a las doce de la mañana en la iglesia parroquial de Santa Uxía de Ribeira; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO CREMATORIO DO BARBANZA - XARÁS, sala nº 3.

Rúa Romero Ortiz (Ribeira), 20 de noviembre de 2025 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín