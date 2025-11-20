Antonio Alonso Romero

Falleció el día 19 de noviembre de 2025, a los 71 años de edad.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración. Funeral: Hoy jueves, día 20 de noviembre, a las doce de la mañana en la iglesia parroquial de Santa María de Nebra. Entierro: Cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE PORTO DO SON, SALA Nº 3.

Tores (Nebra), 20 de noviembre de 2025 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín