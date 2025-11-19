Mi cuenta

Ramona Ayaso Dios

(A Corredoira)

Falleció el 18 de noviembre de 2025, a los 88 años de edad l D.E.P. l

A súa familia. Prega unha oración. Funeral: Hoxe mércores, día 19 de novembro, ás doce da mañá na igrexa parroquial de San Pedro de Boa. Enterro: Cemiterio parroquial; favores polos que lle dan as grazas. Na nosa web www.pompasfunebresnoroeste.es teñen a posibilidade de enviar o seu pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE NOIA, sala nº 1.

Boa (Noia), 19 de novembro de 2025 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín