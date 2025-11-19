Manuel Abuín Queiruga
(O Ballote)
Faleceu o día 18 de novembro de 2025, aos 79 anos de idade.
l D.E.P. l
A súa familia. PREGA unha oración. Funeral: Mércores día 19 de novembro ás catro da tarde na igrexa parroquial de Santa Columba. Incineración na intimidade familiar. Casa mortuoria: TANATORIO DE RIANXO, sala nº 1.
Rianxo, 19 de novembro de 2025 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín