Carlos Felipe Agraso Rama
Faleceu o día 18 de novembro de 2025, aos 61 anos de idade.
l D.E.P. l
A súa familia. Prega unha oración. Funeral: Hoxe mércores, día 19 de novembro, ás doce da mañá na igrexa parroquial de San Pedro de Boa. Enterro: Cemiterio parroquial; favores polos que lle dan as grazas. Na nosa web www.pompasfunebresnoroeste.es teñen a posibilidade de enviar o seu pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE NOIA, sala nº 1.
Boa (Noia), 19 de novembro de 2025 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín