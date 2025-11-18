Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Manuela Piñeiro Montes

Falleció el día 16 de noviembre de 2025 a los 90 años de edad 

D.E.P.

Su familia. Ruega una oración. Funeral: el martes día 18 de noviembre a las doce de la mañana en la Iglesia Parroquial de San Juan de Sabardes. Entierro: cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE OUTES, sala 2.

Cerzón (O Freixo), 18 de noviembre de 2025 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín