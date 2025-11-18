Manuela Piñeiro Montes

Falleció el día 16 de noviembre de 2025 a los 90 años de edad

D.E.P.

Su familia. Ruega una oración. Funeral: el martes día 18 de noviembre a las doce de la mañana en la Iglesia Parroquial de San Juan de Sabardes. Entierro: cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE OUTES, sala 2.

Cerzón (O Freixo), 18 de noviembre de 2025 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín