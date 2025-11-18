Mi cuenta

Mª de los Ángeles Beiro Castro

Falleció el día 17 de noviembre de 2025, a los 88 años de edad 

D.E.P.

Su familia. RUEGA una oración. Funeral: El martes día 18 de noviembre a las cinco y cuarto de la tarde en la Iglesia Parroquial de San Pedro de Outes. Entierro: Cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online Casa mortuoria: TANATORIO DE OUTES, sala nº 4.

Outes, 18 de noviembre de 2025 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín