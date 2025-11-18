José Muñiz Muñiz
Finou o luns día 17 de novembro de 2025 aos 81 anos de idade confortado cos Santos Sacramentos
D.E.P.
A súa esposa, Mari Carmen López Tubío; fillos, Mari Jose, Ángel (†), David y Elisa; fillos políticos; Fernando Ordoyo, Elisa Palacios e Eduardo Purroy; neto, Xandre Muñiz; irmáns, Ángel e Magdalena; irmáns políticos, Marisol, José Antonio (†), José (†), Ventura, Manuel (†), Lourdes, Elena, Manolo, Marcial, Mari Carmen, Armando e Lourdes, sobriños, curmáns e demáis familia.
Pregan unha oración polo eterno descanso da súa alma e a asistencia á condución do cadáver que se celebrará hoxe MARTES, con saída do TANATORIO SANTA EULALIA BOIRO ás CINCO da TARDE, ata a Igrexa Parroquial de SANTIAGO DE LAMPÓN onde se celebrará o funeral de corpo presente e a continuación traslado dos seus restos mortais o CEMITERIO PARROQUIAL, favores polos cales lles anticipan grazas. CAPELA ARDENTE: TANATORIO SANTA EULALIA BOIRO, SALA 4. O horario de velación no tanatorio é de 9:30 da mañá a 23:00 da noite.
Rueiro (Escarabote), 18 de novembro de 2025 Pompas Fúnebres Europeas