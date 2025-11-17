Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Rosa Gago Paz

Faleceu o día 16 de novembro de 2025, aos 92 anos de idade.

l D.E.P. l

A súa familia. Prega unha oración. Funeral: Hoxe luns, día 17 de novembro, ás cinco e cuarto da tarde na igrexa parroquial de San Xián de Artes. Enterro: Cemiterio parroquial; favores polos que lle dan as grazas. Na nosa web www.pompasfunebresnoroeste.es teñen a posibilidade de enviar o seu pésame online.

Casa mortuoria: TANATORIO CREMATORIO DO BARBANZA - XARÁS, sala nº 6.

Artes, 17 de novembro de 2025 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín