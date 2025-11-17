Rosa Gago Paz
Faleceu o día 16 de novembro de 2025, aos 92 anos de idade.
l D.E.P. l
A súa familia. Prega unha oración. Funeral: Hoxe luns, día 17 de novembro, ás cinco e cuarto da tarde na igrexa parroquial de San Xián de Artes. Enterro: Cemiterio parroquial; favores polos que lle dan as grazas. Na nosa web www.pompasfunebresnoroeste.es teñen a posibilidade de enviar o seu pésame online.
