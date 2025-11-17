Margarita Santiago Pazos

Falleció el 16 de noviembre de 2025, a los 46 años de edad.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración. Incineración: Hoy lunes, día 17, a las nueve de la mañana en el Tanatorio Crematorio do Barbanza - Xarás. Funeral: Hoy lunes, día 17 de noviembre, a las cinco y media de la tarde en la iglesia parroquial de San Pedro de Palmeira; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online.Casa mortuoria: TANATORIO CREMATORIO DO BARBANZA - XARÁS, sala nº 3.

Palmeira, 17 de noviembre de 2025 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín