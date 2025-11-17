Francisco Vázquez Blanco
Falleció ayer domingo, día 16 de noviembre de 2025, a los 88 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos.
l D.E.P. l
Su esposa, Concepción Duarte Piñeiro; hijas, Josefa y Verónica Vázquez Duarte; nieto, Pablo García Vázquez; hermanos, José (†), María, Ernesto y Pilar Vázquez Blanco; hermanos políticos, Victoria Rodríguez, Edi Battinini, Lola Santos y José Mª Domínguez (†); Ermitas Duarte y Salvador González; sobrinos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, que se celebrará HOY LUNES, con salida del TANATORIO SANTA EULALIA BOIRO a las SIETE MENOS CUARTO DE LA TARDE, hasta la iglesia parroquial de SAN PEDRO DE BEALO, en donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y posteriormente se procederá a la inhumación de sus restos mortales al CEMENTERIO PARROQUIAL; favores por los cuales les anticipan gracias. CAPILLA ARDIENTE: TANATORIO SANTA EULALIA BOIRO, SALA Nº 1.
Nota: El horario de velación en el tanatorio es de nueve y media de la mañana a once de la noche.
Aruxo (Bealo), 17 de noviembre de 2025 Tlfs. 981.848.322 / 629.854.335 - Pompas Fúnebres Europeas