Argimiro Araujo Alcalde

(Argimiro o fotógrafo)

Falleció ayer domingo, día 16 de noviembre de 2025, a los 77 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su esposa, María del Pilar Calo Brión; hijos, Rodrigo y Borja Araujo Calo; hija política, María José Lagos Torres; nieto, Rafael Araujo Lagos; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.

RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, que se celebrará HOY LUNES, con salida del TANATORIO SANTA EULALIA BOIRO a las CUATRO MENOS CUARTO DE LA TARDE, hasta la iglesia parroquial de SANTA EULALIA DE BOIRO, en donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y posteriormente se procederá a la inhumación de sus restos mortales al CEMENTERIO MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE; favores por los cuales les anticipan gracias. CAPILLA ARDIENTE: TANATORIO SANTA EULALIA BOIRO, SALA Nº 2.

Nota: Salida de un autocar a las tres y cuarto de la tarde de Boiro (concello) a tanatorio, iglesia, cementerio y regreso. Horario velación de 09.30 a 23.00 horas.

