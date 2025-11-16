Ramón Romano Paz

(Ramón o Jato)

Falleció el 14 de noviembre de 2025, a los 87 años de edad. l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración. Entierro: Cementerio parroquial de San Pelaio de Carreira. Funeral: El lunes, día 17 de noviembre, a las seis de la tarde en la Iglesia Parroquial de Nosa Señora do Carme de Aguiño; favores por los que les anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO CREMATORIO DO BARBANZA - XARÁS, sala nº 6.

Rúa Cruz (Aguiño), 16 de noviembre de 2025 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín